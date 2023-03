Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 13 marzo 2023

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP 7. Protagonista assoluta di questa puntata sarà Antonella Fiordelisi, la quale, nella scorsa diretta, ha vissuto il trauma della squalifica del suo fidanzato Edoardo Donnamaria.

La donna negli ultimi giorni ha accusato pesantemente il colpo e, proprio per questo motivo, in vista del suo compleanno il Grande Fratello ha deciso di farle una sorpresa…

Gradito regalo in vista anche per la festeggiata di oggi Oriana Marzoli, che nella notte ha celebrato il suo trentunesimo compleanno circondata dagli affetti più cari presenti nella casa, non senza litigare pesantemente con Nikita Pelizon.

Cresce l'attesa anche per il verdetto del televoto eliminatorio, che ha messo uno contro l'altro molti pezzi da novanta di questa lunga edizione. Chi sarà eliminato tra Andrea Maestrelli, Sofia Giaele De Donà, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon? Per scoprirlo, appuntamento con il GFVIP 7, questa sera sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.45.