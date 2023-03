Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 17 marzo 2023

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP 7. Nella puntata di oggi il conduttore Alfonso Signorini proclamerà il secondo finalista, scelto dal pubblico a casa tra Daniele Dal Moro, Antonella Fiordelisi, Sofia Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. Il concorrente più votato staccherà il biglietto per l’atto conclusivo del reality in programma il 3 aprile.

Non mancheranno le sorprese nella lunga diretta di questa sera, in particolare per Andrea Maestrelli e Micol Incorvaia, che riceveranno la visita di due persone che cercheranno di dare loro la forza necessaria per affrontare queste ultime settimana di convivenza nel loft di Cinecittà.

Spazio anche alla coppia composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, i quali ieri, grazie al Grande Fratello, hanno avuto la possibilità di organizzare una cena a lume di candela in cui hanno appianato molte delle loro divergenze (che ultimamente avevano causato non pochi disguidi tra i due innamorati).

Questo e altro nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP 7, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.45. Seguici su Instagram.