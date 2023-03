Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 2 marzo 2023

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con la settima edizione del Grande Fratello VIP. Oggi finalmente il pubblico scoprirà il destino dei tre ospiti entrati nella casa con l’intento di destabilizzare gli equilibri dei loro rispettivi ex partner. Si tratta di Matteo Diamante, Martina Nasoni e Ivana Mrazova: uno dei tre riuscirà a diventare un concorrente ufficiale del gioco o dovranno abbandonare in blocco la casa più spiata d’Italia

Durante la scorsa diretta è andato in scena un durissimo litigio che ha interessato Antonella Fiordelisi ed Edoadrdo Donnamaria. Da lì in poi, le scintille hanno dato vita a un incendio e i Donnalisi sembrano ormai un lontano e sbiadito ricordo, date le frizioni (a quanto pare insanabili) tra Edoardo e la Fiordelisi.

Proprio a questo proposito, il Grande Fratello ha organizzato per questa sera un nuovo confronto tra Donnamaria, Antonella e Nicole Murgia. Riusciranno a chiarirsi?

Duro, quanto inaspettato, litigio nato tra Edoardo Tavassi e Davide Donadei, il quale, sul finire della scorsa puntata, si è visto recapitare una frecciatina, neanche tanto velata, dalla sua ex fidanzata Chiara Rabbi. Tavassi, curioso di conoscere i dettagli della rottura, ha incontrato le resistenze di Davide, che, indispettito da tanta indiscrezione, ha apostrofo in malo modo Edoardo.

Infine, il pubblico conoscerà il verdetto del televoto: chi sarà eliminato dal reality tra Edoardo Tavassi, Sarah Altobello, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? Per scoprirlo, appuntamento con il Grande Fratello VIP 7 questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.45.