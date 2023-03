Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 6 marzo 2023

Questa sera in diretta su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con la settima edizione del Grande Fratello VIP. Nell’ultima puntata, ovviamente a loro insaputa, i vipponi hanno nominato sette concorrenti che negli scorsi giorni si sono giocati, tramite il televoto del pubblico, l’accesso alla semifinale del reality show.

Chi staccherà l’ambito biglietto per l’appuntamento finale tra Davide Donadei, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia?

Spazio anche a una sorpresa che riguarderà Nikita Pelizon, la quale, dopo aver finalmente chiarito negli scorsi giorni con il suo ex fidanzato Matteo Diamante, avrà la possibilità di ritrovare dopo quasi sei mesi la sua amica Giulia Logozzo.

Possibili chiarimenti in vista anche per Oriana e Daniele, con quest’ultimo che è stato colto dalla venezuelana mentre nel confessionale giudicava negativamente la loro relazione. Che arrivi fuori dalle mura di Cinecittà lo sprono per il Dal Moro affinché riveda le sue convinzioni sulla Marzoli?

Questo e altro nella puntata odierna del Grande Fratello VIP 7, in onda a partire dalle 21.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.