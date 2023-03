Grande Fratello Vip: anticipazioni puntata 9 marzo 2023

Questa sera su Canale 5 andrà in onda il quarantesimo appuntamento stagionale con il Grande Fratello VIP 7. Dopo aver conosciuto il primo finalista, oggi il pubblico scoprirà chi dovrà abbandonare definitivamente la casa tra Micol Incorvaia, Davide Donadei, Milena Miconi, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Sofia Giaele De Donà e Luca Onestini. Il concorrente meno votato sarà costretto ad abdicare alla possibilità di vincere il montepremi finale di centomila euro.

Arrivata in casa come ospite nel tentativo di riconquistare il suo ex Luca Onestini, Ivana Mrazova è parzialmente riuscita nel suo obiettivo, benché la titubanza di Luca abbia spento sul nascere qualsiasi scintilla di passione. La modella ceca, avendo riscontrato alcuni atteggiamenti ostili nella casa da parte di Nikita, avrà quest’oggi la possibilità di confrontarsi in diretta con la Pelizon. Riusciranno a ritrovarsi?

Dopo le numerose ammonizioni delle scorse settimane, a quanto pare non recepite dai vipponi presenti nel loft di Cinecittà, stasera il conduttore Alfonso Signorini comunicherà ai concorrenti rimasti in gioco il maxi provvedimento comminato dal Grande Fratello nei loro confronti in seguito alle ripetute infrazioni del regolamento compiute da alcuni elementi del reality.

Questo e altro nella puntata odierna del Grande Fratello VIP 7, in onda questa sera sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.45. Seguici su Instagram.