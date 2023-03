Grande Fratello Vip, anticipazioni semifinale 27 marzo 2023

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la semifinale della settima edizione del Grande Fratello VIP. Puntata di verdetti quella di oggi, che vedrà decretare il quarto finalista, scelto dal pubblico tramite il televoto.

Candidati alla finale sono Luca Onestini, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Andrea Maestrelli e Alberto De Pisis. Come già detto nella diretta di lunedì scorso, tra i sei concorrenti in nomination si nasconde anche l’eliminato di giornata, che dovrà dunque lasciare il gioco a un passo dall’atto conclusivo. Di chi si tratterà?

Spazio anche alle ultime dinamiche di questa lunga edizione, con Oriana e Nikita che continuano a lanciarsi parole al vetriolo anche dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi. La Marzoli, in confessionale, ha infatti accusato Nikita di essere superficiale, scatenando la rabbia della Pelizon, che ha risposto per le rime alla vippona sudamericana.

Non mancheranno le sorprese per i concorrenti rimasti in gioco, che troveranno negli affetti più cari la forza, sia fisica che interiore, per affrontare al meglio quest’ultima settimana nella casa più spiata d’Italia. Appuntamento dunque a questa sera alle 21.45 su Canale 5 per non perdersi la penultima puntata del Grande Fratello VIP 7. Seguici su Instagram.