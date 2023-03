Grey’s anatomy 19, trama ottavo episodio (disponibile su Disney+)

Mentre in America la Abc ufficializza Grey’s Anatomy per una ventesima stagione (con Ellen Pompeo che potrebbe anche tornare), oggi – mercoledì 29 marzo – su Disney+ è disponibile l’ottavo episodio del diciannovesimo capitolo intitolato Tutte le stelle (All Star), nel quale il pubblico per la prima volta non vedrà in corsia Meredith Grey. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata.

Al pronto soccorso arriva il famoso giocatore Jermaine Talbot (dei Seattle Seahawk) per sottoporsi a un delicato intervento al ginocchio, il cui esisto decreterà le sorti della sua carriera. E mentre Link si occupa dell’operazione, Jules deve vedersela con Sierra, una donna incinta che appare molto stressata; Millin scopre che la donna con le prime due gravidanze ha sofferto di depressione post partum e adesso non se la sente di mettere al mondo un terzo figlio. La giovane specializzanda, con l’aiuto della Wilson, dovrà capire come aiutare la donna ad uscire dal suo tunnel tossico e pericoloso.

Teddy rimugina sulla prospettiva di diventare capo della chirurgia in assenza di Meredith (si rende conto di essere l’unica interessata alla posizione) e ne parla con la Bailey, che le suggerisce di porre a Webber delle (lussuose) condizioni per accettare il posto. Richard, che è una vecchia volpe, non si lascia mettere con le spalle al muro ma, con l’entrata in gioco di Amelia, la Altaman potrebbe riuscire ad ottenere il posto e alle sue condizioni.

L’operazione al ginocchio capitanata da Link sembra riuscita alla perfezione, ma all’improvviso il giovane campione muore lasciando tutti nello sgomento. E mentre Winston cerca conforto in sua moglie Maggie, Link si ubriaca e trova un approdo nell’amica fidata Jo. Lui cerca di baciarla ma lei si sottrae e gli dice che gli è accanto solo per offrirgli una spalla su cui piangere. Toccherà a Kwan e Griffin comunicare alla madre che suo figlio è morto.

A fine episodio, Simone e Lucas si baciano in ascensore. Adesso che vivono insieme nella vecchia casa di Meredith, per i due specializzandi sarà molto difficile non lasciarsi andare. Ma le cose si complicano quando l'ex fidanzato della ragazza bussa alla porta con in mano un mazzo di girasoli e intenzionato a far funzionare la loro relazione.