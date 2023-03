Un dramma inaspettato sta per abbattersi sul Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore uno dei personaggi più amati della soap sarà infatti vittima di un attentato. Ed il mandante sarà davvero insospettabile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert torna da Ariane

Era chiaro fin dall’inizio che la relazione tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non sarebbe stata accettata facilmente, specialmente dal resto della famiglia Saalfeld. Le conseguenze, però, andranno oltre ogni previsione…

Come sappiamo, il passato criminale della dark lady e il comportamento sospetto di quest’ultima hanno spinto Robert a dubitare del suo rapporto con lei, tanto da portarlo a prendere la decisione di troncare la loro relazione. Ariane, però, non si arrende facilmente…

Intuendo le intenzioni del suo amato, la donna lo prenderà infatti in contropiede, riuscendo a vanificarne tutti i dubbi con un’appassionata dichiarazione d’amore. E a quel punto i due – forti anche delle azioni in loro possesso – diventeranno la coppia padrona del Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph fa sparare a Robert

Inutile dire che la novità preoccuperà non poco Werner (Dirk Galuba), che aveva confidato fino all’ultimo in un ravvedimento nel figlio. Preoccupazioni che non faranno che aumentare quando Ariane lo minaccerà apertamente, lasciando intendere che i giorni dell’anziano albergatore sono ormai contati.

Non vedendo altra via d’uscita, il vecchio Saalfeld non vedrà altra soluzione se non unire ancora una volta le forze con Christoph (Dieter Bach) per sbarazzarsi della loro nemica comune. Peccato solo che l’alleato abbia in mente un piano a dir poco folle: organizzare un attentato contro Robert per far poi far ricadere la colpa su Ariane!

Inutile dire che Werner si opporrà con tutte le sue forze, in quanto non intende per nulla al mondo mettere in pericolo il figlio. Christoph, però, non lo ascolterà! Ad insaputa del vecchio Saalfeld, assolderà infatti un uomo con il compito di sparare a Robert mentre quest’ultimo fa jogging nel bosco. Le istruzioni saranno ovviamente di mancare il bersaglio, ma purtroppo qualcosa andrà storto…

A causa di un imprevisto, il sicario colpirà infatti Robert, che verrà poco dopo trovato da Cornelia (Deborah Müller) a terra privo di sensi! L’uomo morirà? E cosa ne sarà del piano di Christoph? Seguici su Instagram.