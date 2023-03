Tempesta d’amore: Christph ricatta Werner! Ecco perché… | Puntate italiane

Parenti, nemici, soci e persino alleati: i rapporti tra Christoph (Dieter Bach) e Werner (Dirk Galuba) sono sempre stati altalenanti e dettati meramente dalla necessità del momento. Non c’è dunque troppo da stupirsi se – dopo aver a lungo lottato al fianco dell’anziano albergatore per liberarsi di Ariane (Viola Wedekind) – Christoph lo colpirà alle spalle… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph fa una proposta a Werner e Robert

Da quando Ariane ha distrutto la sua catena di hotel Top Comfort e gli ha rubato le azioni del Fürstenhof, Christoph non ha sognato altro che il momento in cui si sarebbe vendicato della dark lady e, soprattutto, sarebbe tornato ad essere tra gli imprenditori più potenti del panorama internazionale nel settore alberghiero.

Determinato a tornare sulla cresta dell’onda, l’uomo ha dunque lavorato ad un progetto ambizioso: creare una catena internazionale di hotel esclusivi – Fürstenhof International – di cui il Fürstenhof dovrebbe essere la punta di diamante. Peccato solo che per realizzare il progetto in questione sia necessario il supporto degli altri Saalfeld…

È stato così che Christoph ha fatto a Werner e Robert (Lorenzo Patané) un’offerta apparentemente irrinunciabile: concedere a ciascuno di loro il 10% delle quote nella nuova catena alberghiera in cambio solo del 5% delle loro rispettive azioni del Fürstenhof. Funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph ricatta Werner

Ebbene, come sappiamo purtroppo per Christoph l’affare non è andato in porto, in quanto padre e figlio hanno preferito restare legati all’hotel fondato dalla loro famiglia. Robert ha inoltre temuto che l’operazione finanziaria avrebbe definitivamente escluso la “sua” Ariane dai giochi.

Purtroppo per i due Saalfeld, però, Christoph non è abituato ad accettare un “no” come risposta! Determinato a realizzare il proprio sogno, l’uomo cercherà dunque un modo per mettere pressione agli altri comproprietari del Fürstenhof. E l’occasione giusta non tarderà ad arrivare…

Grazie a Paul (Sandro Kirtzel), Christoph scoprirà infatti che Werner ha corrotto un membro della commissione affinché inserisse il Fürstenhof nella lista dei 500 migliori hotel del mondo. Un gesto che, se reso pubblico, rovinerebbe per sempre la reputazione dell’anziano albergatore.

Il risultato? Forte di quella prova schiacciante, Christoph metterà il povero Werner di fronte ad un vero e proprio ricatto: se non vuole veder macchiata per sempre la sua carriera di albergatore, dovrà sottoscrivere l'accordo per la catena Fürstenhof International! E ora?