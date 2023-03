Avventura senza impegno o preludio ad una relazione seria? Fino ad ora Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) non hanno voluto dare una definizione al loro rapporto. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, arriverà il momento di mettere le carte in tavola… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul si innamora di Constanze

Entrambi alla ricerca di una distrazione dopo l’ennesima delusione sentimentale, Paul e Constanze pensavano di aver trovato l’uno nell’altra il partner perfetto per una relazione senza impegno. Come spesso accade, però, i sentimenti non sono andati di pari passo con le intenzioni…

Se la von Thalheim si è perdutamente innamorata del compagno, quest’ultima ha invece a lungo tenuto le distanze, tanto da rifiutarsi di partecipare alla cena di famiglia organizzata dalla ragazza. Anche per Lindbergh, però, è in arrivo una sorpresa!

Come vi abbiamo anticipato, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul capirà infatti di essersi innamorato di Constanze. Una presa di coscienza che lo manderà nel panico…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze si dichiara a Paul

Come sappiamo, dopo la morte della moglie Romy (Désirée von Delft) ed il fallimento della sua relazione con Michelle (Barbro Viefhaus), Paul aveva giurato a se stesso di non innamorarsi mai più, per paura di dover soffrire di nuovo.

Non c’è dunque da stupirsi se il giovane vedovo reagirà malissimo di fronte ai propri sentimenti per Constanze ed arriverà ad evitare quest’ultima in ogni modo, ferendola profondamente. E sarà proprio l’inspiegabile comportamento del suo amato a spingere la von Thalheim a fare un passo molto temuto: dichiararsi!

Come reagirà Paul di fronte a quella confessione inaspettata? Il ragazzo si lascerà andare ai propri sentimenti o si chiuderà una volta per tutte all'amore?