Tempesta d’amore: Paul crede che Josie abbia un fidanzato geloso e… | Puntate italiane

Interessanti sviluppi ci attendono nella trama centrale della diciottesima stagione di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate italiane della soap il rapporto tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) attraverserà infatti una fase decisamente inaspettata… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze capisce che Josie ama Paul

Come già accaduto a molti protagonisti prima di loro, Josie e Paul hanno fin dall’inizio capito di avere un legame speciale, ma la loro storia d’amore è partita in salita. Se la Klee ha perso la testa per Lindbergh durante il loro primo incontro, lui ha infatti per ora solo occhi per la bella Constanze (Sophia Schiller). Ciononostante, il legame tra Josie e Paul ha continuato a crescere…

Durante la loro seppur breve collaborazione, il ragazzo ha infatti imparato ad apprezzare la giovane cuoca non solo professionalmente ma anche come persona. E così, quando si è trovato a dover prendere una decisione moralmente difficile, è stato alla Klee che si è rivolto e non alla fidanzata.

Inutile dire che Constanze è tutt’altro che felice della speciale amicizia che lega il suo amato alla tirocinante e la sua preoccupazione non farà che aumentare quando si renderà conto che quest’ultima si è innamorata proprio di Lindbergh! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin fa credere a Paul che Josie abbia un fidanzato

Furiosa, Constanze affronterà Josie e le intimerà di tenersi alla larga dal fidanzato. Ovviamernte la Klee tenterà in tutti i modi di negare di provare qualcosa per Paul, ma non sarà troppo convincente… e ora?

Temendo che Constanze possa riferire tutto a Paul e che quest’ultimo le creda, Josie deciderà di prendere le distanze dal suo amato, tanto da evitarlo ad ogni occasione. Peccato solo che il suo comportamento finirà per destare dei sospetti nel diretto interessato…

Sarà così che , spinto dalla preoccupazione per la ragazza, Paul si rivolgerà a Shirin (Merve Çakır), che – come sappiamo – è diventata la migliore amica di Josie. Il risultato? Quando Lindbergh le chiederà se la giovane cuoca abbia dei problemi, la Ceylan coglierà la palla al balzo e farà credere al ragazzo che la Klee abbia un fidanzato geloso che la sta tormentando.

La bugia di Shirin servirà a convincere Paul che Josie non sia interessata a lui e, al contempo, a suscitare la sua gelosia?