Tempesta d’amore: Robert e Ariane padroni del Fürstenhof! E ora? | Puntate italiane

Fino a qualche mese fa nessuno ci avrebbe scommesso, eppure Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta per realizzare il suo grande sogno! Eh sì, perché nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady del Fürstenhof trionferà non solo in ambito sentimentale ma anche professionale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert vuole lasciare Ariane

Quando Ariane decise di conquistare Robert (Lorenzo Patané), il suo obiettivo era diventare la padrona del Fürstenhof. Da allora, però, molto è cambiato! Come sappiamo, la dark lady si è infatti sinceramente innamorata di Saalfeld e anche lui ha sviluppato dei sentimenti nei suoi confronti. Sentimenti che però ultimamente stanno un po’ vacillando…

Complice la temporanea assenza della Kalenberg, l’albergatore ha infatti iniziato a dubitare del senso della sua relazione con una donna di cui non può fidarsi. E così, quando quest’ultima tornerà al Fürstenhof dopo il suo viaggio, l’uomo si preparerà a lasciarla. Sarà davvero finita?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert torna da Ariane

Ebbene, ancora una volta Ariane dimostrerà di essere sempre un passo davanti a tutti. Già insospettita dalla fredda accoglienza riservatale dal suo amato, la dark lady capirà infatti subito che l’uomo intende lasciarla e deciderà di giocare d’anticipo…

Prima che Robert le comunichi di volerla lasciare, Ariane gli farà infatti una bellissima dichiarazione d’amore, dichiarandosi pronta a lasciarlo andare pur di vederlo felice. Si tratta di parole che colpiranno Saalfeld a tal punto da spingerlo nuovamente tra le braccia della Kalenberg!

Il risultato? Quest'ultima avrà nuovamente Robert in pugno e gestirà insieme a lui la maggioranza delle azioni del Fürstenhof, diventando così di fatto la padrona dell'hotel a cinque stelle. Una novità che spingerà Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Diter Bach) a prendere una decisione drammatica…