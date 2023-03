Tempesta d’amore: Robert terrorizzato da Ariane! | Puntate italiane

Potrebbe davvero essere finita tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Complice un crudele intrigo di Christoph (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il figlio di Werner (Dirk Galuba) inizierà infatti a temere che la fidanzata stia cercando di ucciderlo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane arrestata per l’attentato a Robert

Come sconfiggere un genio del male come Ariane Kalenberg? Semplice: con le sue stesse armi! Conscio del fatto che i metodi tradizionali non scalfiscono nemmeno la dark lady, Christoph ideerà dunque un vero e proprio intrigo per distruggere la sua nemica giurata.

Sarà così che – nonostante il parere contrario di Werner – l’albergatore organizzerà un finto attentato contro Robert con l’intento di far ricadere la colpa su Ariane. Un piano rischioso che, purtroppo, non andrà come previsto…

A causa di un incidente, l’uomo incaricato di fingere di voler sparare a Saalfeld colpirà infatti accidentalmente il bersaglio, evitando per un soffio una tragedia. Inutile dire che l’accaduto desterà non poco scalpore al Furstenhof, ma il vero scandalo arriverà poco dopo, quando Ariane verrà arrestata con l’accusa di essere la mandante dell’attentato! Cosa sarà successo?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert inizia a dubitare di Ariane

Inutile dire che dietro alle accuse contro la Kalenberg ci sarà lo zampino di Christoph! Quest’ultimo farà infatti in modo che la polizia trovi nella stanza di Robert un testamento falsificato in cui l’albergatore lascia tutto alla compagna. Un movente più che sufficiente per spingere una donna con la sua reputazione a compiere un omicidio!

Disperata, Ariane farà di tutto per discolparsi, giurando al fidanzato di amarlo ed essere stata incastrata. Ebbene, effettivamente l’appello della dark lady colpirà nel segno Saalfeld, che le assicurerà di crederle. Dentro di lui, però, il sospetto inizierà a crescere…

E così, nonostante a parole si dica certo dell’innocenza di Ariane, Robert inizierà a temere che quest’ultima abbia davvero provato ad ucciderlo. Il risultato? Dopo aver sognato la compagna mentre prova a soffocarlo nel sonno, Saalfeld fuggirà terrorizzato dalla camera da letto!

L'uomo lascerà dunque finalmente la dark lady? Oppure quest'ultima riuscirà a dimostrargli la propria innocenza?