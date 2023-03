Tempesta d’amore: tutti pazzi per Yvonne (che ha un piano segreto…) | Puntate italiane

Tutto è pronto per l’imminente ingresso in scena di un personaggio destinato a segnare profondamente il corso della diciottesima stagione di Tempesta d’amore: Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Nelle prossime puntate italiane della soap la madre di Josie (Lena Conzendorf) arriverà infatti finalmente al Fürstenhof. E ben presto sarà chiaro che le sue intenzioni non sono del tutto trasparenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne arriva al Fürstenhof

Da tempo abbiamo imparato a conoscere Josie – la protagonista della stagione di Tempesta d’amore attualmente in corso in Italia. Nata da un’avventura di una notte tra la madre ed uno sconosciuto, la ragazza è cresciuta con una madre assente e senza nemmeno sapere chi sia suo padre. Le cose, però, sono recentemente cambiate…

Come sappiamo, da qualche settimana la giovane cuoca ha infatti scoperto che il suo genitore biologico altri non è che Erik Vogt (Sven Waasner)! Superato lo shock iniziale, la ragazza ha iniziato a conoscere meglio l’uomo, finendo per intrecciare con lui un rapporto molto bello. Le sorprese non sono però finite…

Proprio quando Josie si starà finalmente abituando alla sua vita al Fürstenhof tra il lavoro in cucina, gli amici ed il suo “nuovo papà”, la sua vita verrà infatti nuovamente stravolta a causa dell’arrivo non annunciato di niente altri che sua madre Yvonne!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne vuole conquistare un uomo ricco

Donna estremamente attraente e ben consapevole del proprio fascino, la Klee “senior” è abituata a conquistare un uomo dietro l’altro: uno stile di vita che l’ha tenuta lontana dalla figlia e, soprattutto, le ha causato non pochi problemi economici…

Non c’è dunque da stupirsi se, quando Josie vedrà comparire la madre all’hotel a cinque stelle, rimarrà a bocca aperta e non crederà facilmente alla versione ufficiale della “visita di piacere”. Avrà ragione? Ebbene, la risposta è “sì”!

Come prevedibile, l’arrivo al Fürstenhof della bella Klee non passerà inosservato, tanto che parecchi uomini finiranno immediatamente vittime del fascino della nuova arrivata… André incluso! Ed è proprio questo il motivo della visita della donna…

Yvonne sarà infatti all’hotel a cinque stelle nella speranza di riuscire a conquistare un uomo ricco in grado di aiutarla a pagare i suoi debiti! Inutile dire che le sue speranze si concentreranno inizialmente su Erik, in quanto padre di sua figlia. Non ci vorrà però molto prima che la donna trovi una nuova “vittima”… Seguici su Instagram.