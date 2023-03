Tempesta d’amore: Werner cede il Fürstenhof (ma non a Christoph…) | Puntate italiane

Grandi cambiamenti sono in arrivo al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo storico proprietario dell’hotel a cinque stelle sarà infatti costretto a rinunciare al frutto del lavoro di una vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph ricatta Werner

Nato come hotel di lusso fondato dalla famiglia Saalfeld, nel corso degli anni il Fürstenhof ha più volte cambiato proprietà, finendo per diventare l’arena di guerre di potere senza esclusione di colpi. Come sappiamo, al momento le azioni dell’albergo sono suddivise tra quattro diversi proprietari: Christoph (Dieter Bach), Ariane (Viola Wedekind), Robert (Lorenzo Patané) e Werner (Dirk Galuba). Una situazione che è destinata a cambiare…

È in questo contesto che Christoph ha pensato di creare una catena internazionale di hotel esclusivi – Fürstenhof International – di cui il Fürstenhof dovrebbe essere la punta di diamante. Un progetto ambizioso per cui avrà bisogno del sostegno degli altri Saalfeld, a cui prometterà il 10% delle quote nella nuova catena alberghiera in cambio del 5% delle loro rispettive azioni del Fürstenhof.

Ebbene, come sappiamo i due hanno rifiutato la proposta, per quanto allettante. Purtroppo per loro, però, Christoph non si arrenderà! Determinare a portare a termine il progetto a qualunque costo, l’albergatore deciderà dunque di passare alle maniere forti: ricattare Werner per costringerlo a firmare l’accordo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner cede le sue azioni a Robert

Come vi abbiamo anticipato, Christoph scoprirà infatti che l’anziano albergatore ha ottenuto con mezzi illeciti l’inclusione del Fürstenhof nella lista dei 500 migliori hotel del mondo, ritrovandosi in mano un’arma potentissima.

A quel punto Werner dovrà scegliere tra il vedere la propria carriera di albergatore macchiata per sempre e assecondare le richieste del suo nemico. Una situazione impossibile che lo porterà a confidarsi con l’unica persona che può aiutarlo: suo figlio!

Ebbene, come prevedibile Robert si infurierà quando scoprirà che il padre si è macchiato dell’ennesimo crimine, ma troverà anche una soluzione inaspettata: Werner dovrà cedergli le sue quote, diventando così non ricattabile!

Sarà così che Werner cederà al figlio tutte le sue quote del Fürstenhof, rovinando dunque il piano di Christoph. Ben presto, però, l’anziano albergatore si renderà conto che il passaggio delle azioni a Robert potrebbe avere delle conseguenze inaspettate… Seguici su Instagram.