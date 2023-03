Terra Amara: Demir rischia di cadere in un dirupo! | Anticipazioni

Brutta avventura per Demir Yaman (Murat Ünalmış) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Demir si scontrerà con la madre Hünkar (Vahide Perçin), che gli proporrà di intestare tutti i suoi beni alla “vera figlia” Leyla, escludendo dall’asse ereditario il piccolo Adnan in quanto figlio del rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Ma a parte ciò, l’uomo rischiera addirittura di cadere con la sua macchina da un dirupo. Tuttavia, la storyline avrà fortunatamente un epilogo “felice”…

Terra Amara, news: Hünkar vuole escludere Adnan dall’eredità, ecco perché

Tutto partirà nel momento in cui Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) si lascerà sfuggire di fronte alla zia Behice (Esra Dermancıoğlu) che Adnan è figlio del marito Yilmaz. Dato che la nipote le confesserà poi che i Yaman stanno facendo di tutto per nascondere la reale paternità del bambino (non volendo andare incontro ad uno scandalo), Behice penserà bene di fare leva sulle insicurezze di Hünkar e, durante una visita apparentemente di cortesia, non farà altro che sottolineare che Adnan ha lo stesso sguardo di suo padre.

A quel punto, Hünkar verrà presa dal timore che un giorno possa venire fuori tutta la verità su Adnan e proporrà senza successo a Demir di intestare tutti i suoi beni a Leyla, affinché il patrimonio dei Yaman non finisca in mano a Yilmaz qualora dovesse succedergli qualcosa. Una condizione che, neanche a dirlo, Demir non accetterà…

Terra Amara, trame: Demir furioso con Yilmaz

Occhio perciò a quello che succederà in seguito: a fare arrabbiare Demir penserà proprio Yilmaz. Quest’ultimo acquisterà infatti in gran segreto delle case e dei terreni messi in vendita dal marito di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), che quando scoprirà il nome dell’inquirente, darà di matto e vorrà recarsi da Akkaya in cerca di una spiegazione.

Per tale motivo, Demir si metterà alla guida piuttosto nervoso e, data l’alta velocità, finirà per sbandare mettendo a repentaglio la sua vita…

Terra Amara, spoiler: Demir rischia di cadere da un dirupo!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, dopo aver frenato bruscamente, Demir resterà sospeso con la sua automobile sul ciglio di un dirupo. Ovviamente l’uomo cercherà di uscire dalla macchina, ma ogni suo minimo movimento rischierà di farlo cadere nel vuoto. Dopo minuti di interminabile attesa, nei quali si preparerà addirittura a dover morire, Demir verrà quindi messo in salvo da alcuni operai, che legheranno la vettura ad una corda e la traineranno finché non sarà lontana dal dirupo.

Insomma, Demir sarà salvo anche questa volta, pur temendo tantissimo per la sua incolumità. Lo spavento preso lo farà desistere dal voler incontrare Yilmaz oppure andrà fino in fondo col suo proposito?