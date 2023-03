Terra Amara, Müjgan minaccia Züleyha: “La mia vendetta è appena cominciata” | Anticipazioni

La “scheggia impazzita” Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) continuerà a stare al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, la dottoressa farà davvero il possibile per rovinare la vita della “rivale in amore” Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), mostrando ai telespettatori una parte del tutto inedita di sé…

Terra Amara, news: le insicurezze di Müjgan

La storyline troverà le sue basi nel momento in cui Müjgan darà alla luce il piccolo Kerem Alì. Il piccolo, nato di circa sette e mezzo, presenterà dei lievi problemi ai polmoni che si risolveranno dopo oltre due mesi di ospedale. Ciò genererà nella donna uno stato di forte ansia, che peggiorerà ogni volta che penserà a Adnan, il primogenito del marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), che quest’ultima crede sia il legittimo erede di Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Dato che non saprà come comportarsi di fronte a questo enorme segreto che sta mantenendo, Müjgan svilupperà una vera e propria ossessione nei riguardi di Züleyha, che finirà per peggiorare nel momento in cui si troverà ad assistere ad un apparente incontro clandestino tra la donna e Yilmaz (che avverrà nei pressi di una abitazione in disuso della famiglia Yaman)…

Terra Amara, trame: l’incontro tra Züleyha e Yilmaz

Eh sì: inconsapevole del fatto che gli ex si sono incontrati poiché Demir era sul punto di denunciare Yilmaz per l’omicidio del cugino Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), Müjgan andrà letteralmente di matto appena vedrà il marito e la Altun insieme e crederà che i due abbiano intrecciato una relazione extraconiugale alle sue spalle e a quelle del Yaman.

Armata di telecamera, la dottoressa filmerà i “presunti amanti” e non esiterà ad inviare il video in forma anonima a Demir, certa del fatto che quest’ultima si scaglierà contro la consorte appena la vedrà nuovamente tra le braccia di Yilmaz. Tuttavia, la vendetta di Müjgan dovrà attendere, visto che il proiettore in possesso di Demir sarà rotto e l’uomo non potrà guardare il filmato. Occhio però ai successivi passaggi della storia…

Terra Amara, spoiler: Müjgan minaccia Züleyha

Quando, grazie all’intercessione di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), Yilmaz e Demir si concederanno un armistizio, Züleyha cercherà un chiarimento anche con Müjgan sottolineando che non rappresenta di certo un pericolo per il suo matrimonio con Akkaya perché ha deciso di essere fedele al Yaman.

Tali parole però non sortiranno l’effetto desiderato dato che, memore del video spedito a Demir, Müjgan ribadirà alla Altun che non vuole perdonarla e che la vendetta nei suoi confronti è appena cominciata. Una vera e propria minaccia che spaventerà Züleyha, ma Demir saprà confortare quest’ultima dicendole quanto la dottoressa sia ormai “fuori di testa” e che nulla potrà mai scalfire la serenità che hanno costruito.

