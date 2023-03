Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara prenderà ufficialmente il via la relazione tra Gülten Taşkın (Selin Genç) e Çetin Ciğerci (Aras Şenol). Non tutti saranno però felici per la situazione che si verrà a creare, visto che Gaffur Taşkın (Bülent Polat) andrà letteralmente di matto appena scoprirà che i due stanno insieme…

Terra Amara, news: Gülten si lascia andare con Çetin; ecco perché

Se ci avete letto in precedenza, sapete che la svolta nella storyline si avrà nel momento in cui Gülten confesserà a Çetin che non può contrarre matrimonio con lui poiché è stata disonorata da Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Anche se Çetin sottolineerà che il suo amore è tanto grande da poter superare pure quell’ostacolo, Gülten si sentirà comunque sporca agli occhi del suo corteggiatore e comunicherà a Gaffur che intende sposare Rusten, un uomo più grande di lei e già padre di tre figli.

Al momento del fidanzamento, Çetin irromperà però nel bel mezzo della cerimonia e finirà per sparare a Rusten per legittima difesa. Dopo un mese passato tra le sbarre, il ragazzo riuscirà a dimostrare la sua innocenza e potrà vivere appieno i suoi sentimenti per Gülten, dato che la donna avrà finalmente deciso di ascoltare il suo cuore.

Terra Amara, spoiler: Gaffur scopre che Gülten e Çetin stanno insieme

Attenzione dunque a quello che succederà in seguito: ottenuto l’appoggio di Hünkar e della cognata Saniye (Selin Yeninci), tra le poche a conoscenza di quanto successo con Ercüment, Gülten cercherà di conoscere meglio Çetin e si concederà una serata al cinema al suo fianco.

Tuttavia, l’appuntamento finirà nel peggiore dei modi quando i piccioncini incontreranno Gaffur, di ritorno dal lavoro in un ristorante, dove starà prestando servizio nel disperato tentativo di racimolare i soldi che deve ad Hatip Tellidere (Mehmet Polat).

Come facilmente prevedibile, Gaffur andrà in escandescenze appena vedrà Gülten tra le braccia di Çetin e la obbligherà a salire in macchina, sottolineando che non darà mai il suo consenso affinché sposi lo “scagnozzo” di Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık), ossia gli acerrimi nemici dei Yaman.

Terra Amara, trame: Saniye svela a Gaffur la tragedia subita da Gülten

Appena ritornerà a casa, Gaffur andrà però incontro ad una spiacevole notizia: per evitare che il marito esasperi a dismisura la faccenda, Saniye dovrà agire d’istinto e svelerà a Gaffur che, qualche mese prima, Gülten è stata violentata da Ercüment, ucciso poi da Yilmaz. Gaffur rivedrà quindi la sua posizione non appena comprenderà che Çetin è disposto a sposare la sorella, nonostante il disonore.

Insomma, per Gaffur arriverà davvero una brutta nottata, tant'è che si lascerà andare ad un profondo pianto per non aver mai nemmeno lontanamente intuito la sofferenza provata da Gülten. Un dolore difficile da gestire per l'uomo, che non saprà davvero che fare in merito alla tragedia occorsa alla sorella…