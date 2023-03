Terra Amara: Hünkar chiederà perdono a Züleyha, ma è sincera?

Anche se Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) rischierà seriamente di uccidere Demir Yaman (Murat Ünalmış), l’arcigna Hünkar (Vahide Perçin) non se la sentirà di condannare completamente la nuora nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, durante una visita in carcere, la matriarca della soap chiederà perdono alla Altun per tutto il male che le ha fatto, facendole una promessa ben precisa…

Terra Amara, news: Züleyha spara a Demir, ecco perché

La storia partirà nel momento in cui Demir si convincerà del fatto che Zuleyha abbia incominciato una relazione extraconiugale con Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), ciò a causa di un video compromettente mandatogli da Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Poiché non riuscirà ad ucciderla, come invece avrebbe voluto, Demir caccerà dunque la Altun via di casa, giurandole che non le permetterà mai più di rivedere i piccoli Adnan e Leyla.

Visto che ogni suo tentativo teso a risanare la situazione non andrà a buon fine, Zuleyha penserà inizialmente di farla finita cercando di darsi fuoco con una tanica di benzina ma, fortunatamente, verrà fermata in tempo da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che le darà poi ospitalità. La faccenda arriverà però ad un punto di non ritorno quando, in seguito ad un acceso scontro con Müjgan, Zuleyha ruberà la pistola di Fekeli e la utilizzerà per sparare più volte a Demir!

Terra Amara, trame: Züleyha in carcere!

Da un lato Demir verrà prontamente trasportato in ospedale per essere sottoposto ad un’operazione d’urgenza guidata da Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), dall’altro Zuleyha verrà condotta in carcere, dove potrà contare a sorpresa sul supporto del Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), la quale le prometterà che farà il possibile per alleggerire la sua posizione in sede processuale.

Comunque sia, nel tempo d’attesa di una vera e propria sentenza, la Altun si troverà ad avere a che fare con le prese in giro delle sue compagne di cella, che non perderanno occasione di denigrarla per il suo status agiato e la obbligheranno a svolgere le mansioni più umili. Tuttavia, nonostante il momento drammatico, Züleyha avrà anche un inaspettato aiuto…

Terra Amara, spoiler: Hünkar chiede perdono a Züleyha

Pur essendo preoccupata per le critiche condizioni in cui verserà Demir, Hünkar troverà la forza di presentarsi in carcere da Züleyha e le chiederà perdono per non aver fatto nulla per fermare le rappresaglie del figlio, diventante sempre più violente e fuori da ogni logica. Non a caso, la signora Yaman farà presente alla Altun che non intende abbandonarla e, oltre a fornirle il suo migliore avvocato, le prometterà che presto potrà rivedere Adnan e Leyla.

Hünkar manterrà la parola, visto che quello stesso pomeriggio Züleyha potrà riabbracciare i suoi piccolini, all’interno di un incontro che farà commuovere parecchio anche Jülide. Ma la pace tra nuora e suocera sarà davvero sincera o farà parte dell’ennesima macchinazione di Hünkar? Seguici su Instagram.