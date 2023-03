Terra Amara: Züleyha spara a Demir! Colpo di testa, cosa gli succederà?

A furia di subire umiliazioni e vessazioni, anche la persona più mansueta rischia di trasformarsi in un potenziale killer. È ciò che accadrà a Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, visto che finirà per sparare al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) in risposta al suo ennesimo sopruso….

Terra Amara, news: Demir ai ferri corti con Zuleyha

La storyline partirà nel momento in cui Demir caccerà di casa Zuleyha, giurandole che non rivedrà mai più Adnan e Leyla e impedendole qualsiasi tipo di accesso nella tenuta: una decisione dura che l’uomo prenderà dopo aver visto un video, inviatogli dalla sempre più pazza Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), dove la Altun starà abbracciando Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Anche se Zuleyha gli giurerà che non ha intrecciato una relazione extraconiugale con il suo ex, Demir non si fiderà più della consorte e, nonostante il parere contrario della madre Hünkar (Vahide Perçin), dirà a tutti che devono considerare la donna morta. Un atteggiamento del tutto intransigente che, col trascorrere della narrazione, costerà caro a Demir. Perché, ad un certo punto, Zuleyha darà letteralmente di matto…

Terra Amara, trame: Demir ai ferri corti con Zuleyha

Eh sì: dopo aver tentato di darsi fuoco con una tanica di benzina, la sconsolata Zuleyha verrà accolta in casa da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che le impedirà di commettere la sopracitata pazzia. Tuttavia, una volta che accetterà l’ospitalità, la Altun dovrà fare i conti con la furia di Müjgan che non esiterà a scagliarsi contro di lei, dopo aver scelto in extremis di non fuggire negli Stati Uniti con il piccolo Kerem Alì su consiglio della zia Behice (Esra Dermancıoğlu).

In pratica, la dottoressa accuserà Zuleyha di aver soltanto finto di volerla fare finita con la sua vita con il fine di innescare la “pietà” di Yilmaz ed avvicinarsi a lui. Un parere che non verrà condiviso da Fekeli, ma di cui Müjgan sarà convinta e che porterà avanti, nonostante le richieste di Behice di tacere e di non comportarsi da squilibrata. In ogni caso, tale litigio avrà una brutta conseguenza…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha spara a Demir

Possiamo infatti anticiparvi che Zuleyha ruberà la pistola di Fekeli e andrà via dalla tenuta con la macchina dell’uomo in direzione dell’abitazione di Demir. Arrivata sul posto, la Altun riverserà la sua ira contro il marito, sottolineando che non merita di vivere per tutto il male che le sta facendo. Neanche a dirlo, i presenti cercheranno di fermare la furia di Zuleyha, che però perderà definitivamente il controllo quando Demir sottolineerà che non è degna di essere chiamata madre.

In quei precisi istanti, Zuleyha farà partire dei colpi dalla pistola che feriranno Demir al torace, motivo per cui quest'ultimo verrà trasportato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto ad un'operazione salvavita. Per la donna, invece, si apriranno le porte del carcere per tentato omicidio, ma qualcuno di inaspettato si schiererà dalla sua parte e cercherà di alleggerire la sua delicata posizione legale…