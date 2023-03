Terra Amara: Jülide vuole aiutare Züleyha ma…

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara nascerà una nuova alleanza tutta al femminile; a sorpresa, il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) si schiererà a favore di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) quando quest’ultima sparerà al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış)…

Terra Amara, news: ecco perché Züleyha sparerà a Demir

Come sapete, Züleyha si scaglierà contro il marito in seguito a una serie di imprevedibili eventi. Entrando nello specifico, tutto partirà nel momento in cui Demir deciderà di cacciarla di casa poiché crederà erroneamente che abbia intrecciato una relazione extraconiugale con l’ex fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). Tale convinzione si innescherà a causa di un video, inviatogli da Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), dove i vecchi fidanzati appariranno piuttosto complici.

Cacciata dalla tenuta, Züleyha si dispererà quando Demir gli farà sapere che la considera morta, giurandole che non potrà più avvicinarsi ai figli Adnan e Leyla. Salvata da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) quando tenterà di darsi fuoco con una tanica di benzina, la Altun entrerà sempre di più nel vortice della depressione e, al termine di una discussione piuttosto accesa con Müjgan, perderà definitivamente il lume della ragione e ruberà la pistola a Fekeli: la stessa arma con cui poi ferirà Demir in pieno petto…

Terra Amara, trame: Züleyha arrestata!

Da un lato Demir verrà sottoposto ad un intervento medico d’urgenza da un’equipe guidata dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), ma le sue condizioni saranno disperate e potrebbe non farcela; dall’altro per Zuleyha scatterà subito l’arresto per il tentato omicidio del marito e la sua posizione rischierà di aggravarsi qualora il Yaman dovesse esalare l’ultimo respiro.

In questa situazione già complicata, la Altun troverà però anche una persona di cui fidarsi, oltre a Yilmaz. Sinceramente colpita da tutte le violenze e vessazioni che ha dovuto subire nel corso del suo matrimonio con Demir, Jülide si schiererà dalla parte di Züleyha e le prometterà che farà il possibile per alleggerire i suoi capi di imputazione in sede processuale…

Terra Amara, spoiler: Jülide vuole aiutare Züleyha ma…

Le buone intenzioni di Jülide si scontreranno però molto presto con la realtà: nella prima giornata di processo, il Pubblico Ministero cercherà di far credere agli altri inquirenti che Züleyha abbia sparato a Demir per legittima difesa, non mettendo in evidenza tutti gli elementi che imputerebbero la Altun per aggressione; la “furbata” però non convincerà il giudice, dato che farà stare la Altun tra le sbarre finché non si sarà chiarita tutta la faccenda.

Il tutto mentre Yilmaz, ormai intenzionato a divorziare da Müjgan, vorrà fare il possibile per evitare che la sua amata Züleyha passi il resto della sua vita in carcere. Proprio questo, studierà una strategia difensiva con Jülide… Seguici su Instagram.