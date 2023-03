Terra Amara: Hünkar e Fekeli spingono Demir e Yilmaz ad un armistizio ma… | Anticipazioni

Riusciranno mai Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış) a concedersi un armistizio senza dover litigare pochi giorni dopo? Tale prospettiva sembrerà delinearsi nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, anche se un inaspettato evento potrebbe rimettere in gioco tutto quanto…

Terra Amara, news: Demir e Yilmaz uniti, ecco perché

Le prime avvisaglie della storia si avranno quando tutta Cukurova crederà che Demir si sia macchiato dell’omicidio del cugino Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy). Grazie al chiacchiericcio, diffuso dalla capricciosa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), si spargerà però una voce ancora più riprovevole, dato che tutti riterranno che l’imprenditore si sia disfatto del parente dopo che quest’ultimo ha violentato la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), ledendone l’onore e la rispettabilità.

Consapevole del fatto che Ercüment è stato ucciso da Yilmaz in difesa di Gülten Taşkın (Selin Genç), la donna realmente violentata, Demir dovrà quindi collaborare con il suo nemico al fine di fermare le indagini del Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk). E per farlo, il Yaman dovrà mettersi in contatto con una parente con la quale non avrà un rapporto idilliaco, ossia Emel, la sorella del defunto Ercüment…

Terra Amara, spoiler: l’armistizio di Demir e Yilmaz

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: per parlare con il Pubblico Ministero e dirle che il fratello è stato assassinato per dei problemi di gioco, Emel pretenderà di avere in cambio cinque milioni di lire turche. Dato che vorranno difendere la reputazione di Züleyha e Gülten, Demir e Yilmaz daranno alla donna la metà a testa della somma pretesa, facendo di fatto bloccare le investigazioni sulla fine che ha fatto Ercüment.

Una svolta nella trama che, ad un certo punto, vedrà il coinvolgimento di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), i quali spingeranno Demir e Yilmaz a concedersi un armistizio per il bene delle loro famiglie. Un consiglio che gli uomini accetteranno, tant’è che si stringeranno la mano pur precisando che non diventeranno mai amici a causa di tutti i loro contrasti passati.

Terra Amara, trame: attenzione alla “scheggia impazzita” Müjgan

Tuttavia, a mettere benzina sul fuoco sulle sorti delle famiglie Yaman e Fekeli / Akkaya penserà la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), che come sapete si troverà a filmare un incontro clandestino tra Yilmaz e Züleyha e non esiterà a mandarlo in forma anonima a Demir, insinuando che tra gli ex sia cominciata una relazione extraconiugale.

Un video che, per il momento, Demir non vedrà a causa del proiettore rotto, ma è certo che prima o poi tutti i nodi saranno destinati a venire al pettine. Come reagirà l’uomo? Seguici su Instagram.