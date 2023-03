Terra Amara: Şermin sarà sbugiardata! Ma servirà? | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) ne studierà davvero di tutti i colori per impedire all’ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) di sposare Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), il nuovo Pubblico Ministero di Adana. Un suo piano farà però decisamente flop e rischierà di compromettere le sue losche intenzioni…

Terra Amara, news: Şermin si picchia da sola e…

Entrando nello specifico della storyline, la faccenda comincerà a complicarsi nel momento in cui Şermin racconterà a Jülide una serie di menzogne. In pratica, la Yaman farà credere alla sua rivale in amore di stare ancora soffrendo per la fine del suo matrimonio con Sabahattin e dirà di essere disposta a tutto pur di riconquistarlo, in primis perché Betul, la figlia che condivide con il dottor Arcan, sta soffrendo tantissimo per la separazione dei suoi genitori.

Nonostante tutti gli avvertimenti di Sabahattin, il Pubblico Ministero darà clamorosamente a Şermin il beneficio del dubbio, tant’è che interromperà il suo fidanzamento. Non contenta, la Yaman metterà però in piedi un’altra macchinazione delle sue: al termine di una discussione con Sabahattin, si ferirà da sola alla fronte con un posacenere in marmo e poi andrà alla guardia civile per accusare il povero Arcan di aggressione. Un risvolto che metterà nuovamente in crisi Jülide…

Terra Amara, trame: Şermin calca la mano con Jülide

Eh sì: con la sua solita faccia tosta, la Yaman si presenterà nell’ufficio di Jülide e le spiattellerà sulla scrivania la denuncia che avrà appena deposto ai danni di Sabahattin. Dato che ci saranno addirittura dei testimoni, il Pubblico Ministero darà il via alle indagini sul caso, visto che anche i documenti dei medici non scarteranno del tutto l’ipotesi che Şermin sia stata aggredita.

Il momento della verità però non tarderà ad arrivare e si presenterà quando Sabahattin si recherà nello studio di Jülide in cerca di un chiarimento al fine di riprendere la loro relazione…

Terra Amara, spoiler: Sabahattin sbugiarda Şermin di fronte a Jülide

Possiamo infatti anticiparvi che, nel bel mezzo del chiarimento, Sabahattin dimostrerà in primis alla sua nuova fiamma che Betul non si oppone al loro matrimonio e farà sì che Jülide parli al telefono con la figlia direttamente dalla Francia.

Come se non bastasse, Sabahattin ricorderà al Pubblico Ministero che, soltanto qualche mese prima, l’ex consorte è stata capace di denunciare il cugino Demir Yaman (Murat Ünalmış) per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) attraverso una testimonianza che poi ha ritrattato poiché falsa.

Quando il confronto arriverà al punto centrale, Şermin comparirà a sorpresa nella stanza e resterà attonita appena vedrà che lì c'è anche Sabahattin. Quest'ultimo inviterà dunque la Yaman ad essere sincera e ad ammettere che si è inventata l'aggressione che ha subito. Ma Şermin vuoterà il sacco oppure continuerà a sostenere la sua menzogna?