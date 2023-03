Terra Amara: una brutta voce su Züleyha si espande per tutta Cukurova | Anticipazioni

In un paese piccolo la gente mormora. In questo non farà eccezione nemmeno Cukurova, fulcro di tutte le vicende di Terra Amara. Nelle prossime puntate italiane, una brutta voce sulla moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà un vero e proprio problema per Demir Yaman (Murat Ünalmış) poiché andrà ad intaccare la serenità della sua famiglia…

Terra Amara, news: chi accusa Demir dell’omicidio di Ercüment

Tutto partirà nell’istante in cui il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) convocherà Demir nel suo ufficio per comunicargli che, tramite una lettera anonima, qualcuno lo ha accusato dell’assassinio del cugino Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy).

Visibilmente spiazzato dalla menzogna e consapevole che il parente è stato ucciso da Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), Demir riterrà possibile che l’artefice di tutto quanto sia la capricciosa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) ma non avrà prove per dimostrarlo.

Non a caso, nel corso di un dialogo con la madre Hünkar (Vahide Perçin), il Yaman Senior paleserà l’intenzione di non proteggere Yilmaz ad oltranza qualora la situazione dovesse complicarsi ulteriormente. E neanche a dirlo, nel giro di poche ore, un nuovo “guaio” sarà all’orizzonte…

Terra Amara, spoiler: ecco la brutta voce su Züleyha

Possiamo anticiparvi che per tutta Cukurova si diffondere la voce che Demir si è macchiato dell’omicidio di Ercüment. Tutti i residenti si domanderanno dunque per quale ragione l’uomo abbia ucciso il cugino, ritenendo possibile che l’assassinato abbia violentato Züleyha (ragione per la quale l’imprenditore avrebbe deciso di farlo fuori, difendendo così l’onore oltraggiato della consorte).

Nell’istante in cui scoprirà quello che stanno insinuando i paesani sul conto della moglie, Demir andrà ovviamente su tutte le furie e negherà la violenza subita dalla Altun. Tuttavia, Yaman vorrà vederci chiaro su tutta la questione per capire chi possa avere messo in giro una voce così infondata, ma non troverà nessuna via d’uscita a riguardo.

Terra Amara, trame: chi c’è dietro il mormorio?

Ma chi ci sarà dietro il chiacchiericcio su Züleyha? Ovviamente, Demir avrà in parte ragione, dato che ad innescare tutto quanto sarà stata Şermin, con la complicità della nuova alleata Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) nel bel mezzo di una merenda organizzata con le altre donne di Cukurova. Un'insinuazione vera e propria, da parte delle due donne, che si trasformerà in un boomerang per Demir, il quale cercherà di nascondere alla consorte ciò che si starà dicendo in giro su di lei. Come andrà a finire?