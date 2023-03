Terra Amara: Üzüm e Adnan spariranno nel nulla!

Non sarà soltanto la furente reazione di Demir Yaman (Murat Ünalmış) alla visione del filmato con protagonisti la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) ad impensierire gli abitanti di Cukurova nella prossime puntate italiane di Terra Amara. Mentre tutti si staranno chiedendo che cosa ne è stato di Zuleyha, nella tenuta dei Yaman si renderanno conto del fatto che anche i piccoli Adnan e Üzüm Tökün (Neva Pekuz) sono spariti nel nulla. E così la tensione si taglierà con un coltello…

Terra Amara, news: la sparizione di Üzüm e Adnan

Già sappiamo che Demir forzerà Zuleyha a seguirlo in automobile (puntandole una pistola in faccia) non appena vedrà il video “compromettente” con Yilmaz che gli manderà Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). A quel punto Hünkar (Vahide Perçin) e tutti gli inservienti della tenuta temeranno che l’imprenditore, in preda ad un vero e proprio attacco di rabbia, possa addirittura uccidere la povera Altun.

Proprio per questo, nessuno baderà più di tanto al piccolo Adnan, che verrà lasciato a giocare con Üzüm, ossia l’orfanella di cui Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bülent Polat) si stanno occupando. Lo spavento prenderà quindi il sopravvento quando non ci saranno più tracce dei bambini nella tenuta, soprattutto nel momento in cui qualcuno ventilerà una bruttissima ipotesi…

Terra Amara, trame: Üzüm e Adnan sono stati sequestrati?

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che c’è chi sosterrà che i bimbi siano saliti in una misteriosa automobile. Non a caso, tutti quanti penseranno che Üzüm e Adnan possano essere stati rapiti da quei due uomini d’affari che, da qualche tempo, si staranno aggirando per Cukurova al fine di acquistare quanti più terreni possibili per portare a termine i loro loschi piani.

Hünkar deciderà quindi di non partecipare alle ricerche di Üzüm e Adnan nella speranza che i “rapitori” si mettano in contatto con lei e chiedano un riscatto; tutto ciò però non si verificherà e i minori sembreranno letteralmente scomparsi nel nulla. Una tragica circostanza che farà disperare pure Saniye, rammaricata per non essere riuscita a proteggere la “figlioletta adottiva”.

Terra Amara, spoiler: ecco dove sono Üzüm e Adnan

Tuttavia, l’intera questine sarà frutto di un grande equivoco, dato che nessuno avrà rapito i piccini. Sarà stata infatti Üzüm ad allontanarsi volontariamente dalla tenuta per portare Adnan sia nella tomba della sua defunta madre e sia nel villaggio degli operai dove viveva prima che Saniye e Gaffur decidessero di prendersi cura di lei.

Proprio per questo, il mattino successivo, i braccianti riporteranno Üzüm e Adnan a casa, facendo tirare di fatto un respiro di sollievo a tutti i residenti della tenuta dei Yaman. La trama, insomma, si concluderà nel migliore dei modi, anche se la gioia verrà presto interrotta da un evento “imprevedibile”… Seguici su Instagram.