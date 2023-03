Mai osservare da lontano un incontro tra due ex fidanzati, soprattutto se non sei in grado di ascoltare ciò che si stanno dicendo. È ciò che succederà ad un personaggio di Terra Amara nelle prossime puntate italiane della soap. Una svolta che darà il via a diversi e sorprendenti colpi di scena…

Terra Amara, news: Demir e la strana denuncia anonima

Come abbiamo avuto occasione di spiegarvi in precedenza, la storyline partirà nel momento in cui Demir Yaman (Murat Ünalmış) verrà messo al corrente dal Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) del fatto che qualcuno lo ha denunciato, in forma anonima, per l’omicidio del Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy).

Anche se sospetterà che dietro a tutto quanto ci sia la cugina Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), Demir avrà modo di confrontarsi con la madre Hünkar (Vahide Perçin) su tutta la faccenda e le farà presente che, qualora la questione dovesse complicarsi, non esiterà a fare il nome di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), ossia il vero assassino del parente. Un dialogo che verrà ascoltato, in parte, da una preoccupatissima Züleyha Altun (Hilal Altınbilek)…

Terra Amara, trame: Züleyha si incontra con Yilmaz

Anche se non comprenderà fino in fondo per quale ragione Demir sia disposto a denunciare Yilmaz in caso di necessità, l’allarmata Züleyha si metterà in contatto telefonico con il suo ex e gli chiederà di raggiungerla in una residenza abbandonata della famiglia Yaman.

Lì la Altun informerà Akkaya del rischio imminente, scoprendo così che tempo prima lui si è ritrovato ad uccidere Ercüment, macchiatosi a sua volta di una terribile violenza ai danni della povera domestica Gülten Taşkın (Selin Genç).

Il gesto colpirà tantissimo Züleyha, poiché le ricorderà ciò che Yilmaz aveva fatto anni prima per lei proteggendola dalle grinfie di Naci, l’uomo che ha tentato di violentarla. Ragione per cui la Altun abbraccerà Yilmaz per dargli tutto il suo conforto…

Terra Amara, spoiler: ecco chi spia Züleyha e Yilmaz

Tuttavia, come detto in precedenza, l’incontro “clandestino” verrà osservato da un misterioso personaggio. Vi anticipiamo che si tratta di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), già ossessionata da un’ipotetica relazione extraconiugale tra Yilmaz e Züleyha. Armata di telecamera, la dottoressa documenterà l’abbraccio tra i due ex e, in preda ad una crisi di pianto, fuggirà per non farsi notare dai due. Ovviamente, è bene precisarlo, Müjgan non avrà modo di ascoltare il dialogo tra la Altun e Akkaya, ma l’abbraccio che si verrà a creare tra di loro le basterà per credere che i suoi sospetti fossero fondati.

Tuttavia, durante la fuga, Mujgan per non dare troppo nell’occhio finirà per perdere la sua sciarpa, che verrà ritrovata nei pressi della casa proprio da Yilmaz. E così l’uomo non ci impiegherà tanto tempo prima di capire che l’indumento appartiene alla moglie… Seguici su Instagram.