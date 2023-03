Terra Amara: Demir, decisione shock | Anticipazioni

Una repentina decisione di Demir Yaman (Murat Ünalmış) non mancherà di far discutere nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’uomo prenderà infatti in considerazione una proposta della madre Hünkar (Vahide Perçin) che rischierà di inasprire il suo rapporto con la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek)…

Terra Amara, news: Behice e la rivelazione di troppo di Müjgan

La faccenda inizierà a delinearsi nel momento in cui, durante una sfuriata, Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) finirà per rivelare alla zia Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) di avere scoperto già da diverso tempo che il piccolo Adnan è figlio del marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Un pensiero che la farà sprofondare in una profonda crisi, soprattutto perché avrà dato da poco alla luce il piccolo Kerem Alì.

Anche se giurerà alla nipote che continuerà a mantenere il segreto riguardo alla reale paternità del primogenito di Züleyha, Behice utilizzerà l’informazione che ha appreso per minacciare velatamente la “rivale” Hünkar, dato che nel corso di una visita di cortesia non farà altro che sottolineare, in maniera allusiva, quanto Adnan sia uguale al padre. Tali parole preoccuperanno la matriarca dei Yaman, che si troverà costretta a fare una richiesta shock al figlio…

Terra Amara, news: Behice e la rivelazione di troppo di Müjgan

Hünkar si farà coraggio e dirà a Demir che è necessario mettere al sicuro tutti i beni dei Yaman qualora dovesse succedergli qualcosa e Züleyha ereditasse tutto quanto. In pratica, Hünkar farà presente al figlio che gli stessi passerebbero in mano anche ad Adnan e indirettamente al rivale Yilmaz, nel caso la reale paternità del piccolino venisse fuori.

Proprio per questo, Hünkar consiglierà a Demir di intestare tutti i beni a Leyla, la sua reale figlia appena nata. Un’idea che il Yaman prima rifiuterà, perché considererà Adnan tale e quale a Leyla, ma che poi rivedrà appena rischierà di morire…

Terra Amara, spoiler: la decisione shock di Demir

Eh sì: nel momento in cui rischierà di cadere con la sua auto da un grosso dirupo, Demir ripenserà alle parole della madre e non considererà del tutto inopportuno intestare i suoi beni più importanti a Leyla (pur lasciandone alcuni, di minor valore, a Adnan).

L’uomo procederà quindi con la compilazione dei documenti, nascondendo ovviamente tutto quanto a Züleyha, da tempo incerta sui veri sentimenti “paterni” provati da Demir verso Adnan. Una presa di posizione, decisamente scomoda, che potrebbe compromettere il burrascoso matrimonio tra il Yaman e la Altun… Seguici su Instagram.