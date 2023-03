Non durerà tantissimo la permanenza di Jaime Naranjo (Aure Sánchez) a Robledillo de la Sierra. Arrivato nel paese su richiesta della “figlia” Maria (Kenai White), che vorrà confessargli di essersi sempre sentito Dani, ossia un ragazzo trans, l’uomo sarà costretto a partire in fretta e furia per un motivo ben specifico. Tale svolta arriverà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani e sarà in grado di provocare dei nuovi attriti tra l’ultimo arrivato e l’ex moglie Elena Prieto (Aida de la Cruz).

Un Altro Domani, news: Dani confessa a Jaime tutta la verità

La storyline inizierà ad assumere delle connotazioni ben specifiche nel momento in cui, preso coraggio, Dani confesserà al padre tutta quanta la verità. In quei precisi istanti, Jaime sentirà di dover dare il completo appoggio al proprio figlio, che abbraccerà sottolineando che potrà sempre contare su di lui. Un confronto davvero intenso tra i due personaggi, che però nasconderà un piccolo segreto.

In un successivo dialogo con Elena, Jaime ammetterà infatti di essere rimasto completamente spiazzato dalla confessione di Dani, che non si aspettava minimamente, e di aver assecondato la cosa per non dargli un dispiacere. Nello specifico, il Naranjo dirà di aver bisogno forse di più tempo per assimilare la cosa, ma non vorrà affatto rendere infelice il figlio e si augurerà, prima o poi, di comprendere completamente il suo disagio.

Un Altro Domani, trame: Jaime deve saldare un debito

Subito dopo l’infuocato scambio di pareri tra i due ex, tornerà dunque in auge un’altra stranezza da parte di Jaime: se ci avete letto in precedenza, già sapete che l’uomo darà infatti l’impressione di non disporre di tantissimo denaro e in più di un’occasione, quando ci saranno da pagare i vari conti, tergiverserà affinché Dani prenda l’iniziativa per saldare tutto quanto.

Tale risvolto accenderà subito dei sospetti in Elena, ossia l’unica a conoscenza del fatto che il suo vecchio compagno è solito indebitarsi fino al collo con gli “strozzini” (salvo poi andare a chiedere soldi in giro).

Proprio per questo, la Prieto non batterà ciglio nell’istante in cui l’uomo le chiederà un prestito, ma stavolta non sarà disposto ad ascoltarlo e lo metterà di fronte ad un ultimatum: andare via prima che qualcuno venga a cercarlo ed evitare così che Dani scopra il suo “vero volto”!

Un Altro Domani, spoiler: Jaime lascia il paesino

Jaime non troverà quindi altra scelta se non preparare i bagagli per ritornare a Siviglia; nonostante questo, proprio come Elena gli dirà di fare, il Naranjo Senior saluterà calorosamente Dani, asserendo di avere trovato un’offerta di lavoro irrinunciabile che deve assolutamente cogliere e promettendogli che si farà sentire sempre più spesso per continuare a mantenere vivo il rapporto che hanno finalmente riallacciato.

La partenza improvvisa spiazzerà però Dani, che con Cloe (Gloria Ortega) si porrà delle domande sullo strano comportamento del suo papà, soprattutto quando comincerà ad essere sfuggente al telefono… Seguici su Instagram.