Un posto al sole: Irene “paga” l’ossessione di Marina? | Anticipazioni

Nelle ultime puntate di Un posto al sole abbiamo iniziato a notare una certa “perdita di controllo” da parte di Marina Giordano (Nina Soldano): con lo scorrere degli episodi, infatti, l’imprenditrice e neo moglie di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si sente sempre più ossessionata dalla presenza nella sua vita di Lara Martinelli (Chiara Conti), mentre quest’ultima è felice che la sua rivale si senta in difficoltà…

Il problema è che tale ossessione rischia di produrre danni anche nei personaggi vicini a Marina. Un esempio lo avremo proprio a breve: la gelosia verso Lara sarà talmente totalizzante da trasformarsi anche in distrazione verso tutto il resto, compresa… Irene (Greta Putaturo)!

Trame Un posto al sole: Irene cade e Ferri se la prende con Marina

Tra pochissime puntate, infatti, Marina non si accorgerà che la bambina – dopo essere salita su una sedia per prendere una scacchiera – è caduta rischiando qualche problema di troppo al collo. Per fortuna, la salute della piccola ne risentirà relativamente (dovrà portare solo un collare per qualche giorno), ma intanto quando accaduto provocherà l’ira di Roberto, che se la prenderà con la consorte per il fatto di essersi lasciata andare così tanto a causa della Martinelli.

Insomma, vedremo Marina sempre più “fissata” nei confronti di Lara e del “figlio” Tommaso e questa situazione non sembra destinata a finire nelle prossime settimane. Eppure, in teoria la Martinelli sarebbe già “scopribile” rispetto alle tante bugie raccontate: quando ci sarà il momento della verità? Seguici su Instagram.