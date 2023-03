Un posto al sole: ma Viola è davvero convinta di voler tornare con Eugenio?

Le puntate di Un posto al sole in onda il 30 e 31 marzo ci mostreranno la “pace fatta” tra Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano): quest’ultimo è ormai convinto di voler procedere con la separazione legale, ma sarà spiazzato dalla moglie che – dopo opportune riflessioni – sta per decidere di riprendere la vita con suo marito!

Si preannuncia insomma grande festa in casa Giordano, con il piccolo Antonio (Eduardo Scafora) a cui verrà comunicato il ritrovato accordo tra i suoi genitori e che, ovviamente, sarà felicissimo della bella novità. Eppure, c’è ancora qualcosina che non torna…

Trame Un posto al sole: cosa farà ora Damiano?

Sui social network, alcuni nostri lettori hanno intelligentemente notato un piccolo indizio che avevamo disseminato sul finale del precedente post sull’argomento e che ora vi confermiamo: nonostante sia teoricamente tutto a posto, la Bruni junior mostrerà ancora una minima “insicurezza” e la cosa potrebbe essere notata da qualcuno…

Piccole incertezze residue o qualcosa di più? Non è dato saperlo al momento, quindi non ci resta che attendere quel che succederà in seguito. Ciò che però è certo è che il bel poliziotto rifiutato, e che ora sarà più che mai addolorato per com’è finita la faccenda, per consolarsi potrebbe inutilmente illudere chi in fondo gli vuole ancora bene. Eh sì, occhio a Damiano (Luigi Miele)…