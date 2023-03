Un posto al sole: Roberto e Lara di nuovo “vicini”? I sensi di colpa di Ferri | Anticipazioni

Proprio in questi giorni a Un posto al sole stiamo vedendo una Marina Giordano (Nina Soldano) sempre più in difficoltà, distratta e turbata come non mai. La donna, infatti, è sempre più ossessionata dalla presenza a Napoli di Lara (Chiara Conti), che vede come una minaccia per il suo matrimonio appena cominciato.

Una vera e propria “fissazione”… oppure la nostra Marina ci ha visto giusto e in effetti la Martinelli potrebbe rovinare il suo ennesimo sogno d’amore con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)? Ebbene, i “brutti pensieri” dell’imprenditrice potrebbero alla fine avere una certa ragion d’essere e le prossime puntate della soap partenopea di Rai 3 ci porteranno in effetti verso una direzione un tantino “equivoca”…

Un posto al sole trame: Ferri si sente in colpa verso Marina

Si parla infatti di una trasferta a Londra per la Giordano (con tanto di inaspettato incontro con una “vecchia conoscenza”, chi sarà?), ma intanto a Napoli il pericolo sarà in agguato: il fatto di dover badare insieme al piccolo Tommaso provocherà l’accorciare delle distanze tra i due ex amanti, che finiranno per ritrovarsi di nuovo “vicini”. Vicini in che senso? Proprio quello a cui voleva arrivare la subdola Lara?

La sensazione è proprio quella, visto che poi a Roberto subentreranno dei sensi di colpa non da poco verso sua moglie. Staremo insomma a vedere quel che succederà, ma ormai è chiaro che la strategia distruttiva di Lara Martinelli sta iniziando a funzionare. E, al momento, non sembra essere all'orizzonte il momento in cui le sue bugie verranno svelate: quando succederà? Vi faremo sapere, intanto… occhio a Roberto!