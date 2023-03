Un posto al sole: Rossella farà una “strana” scoperta sul Vulcano…

Da ora in poi, a Un posto al sole, terrà banco sempre di più l’ormai nota vicenda del Caffè Vulcano: qualcuno, dopo la storia di Nunzio (Vladimir Randazzo) con Alice (Fabiola Balestriere), ha cominciato a diffondere in rete una serie di interventi atti a sabotare la percezione popolare nei confronti del locale di Silvia (Luisa Amatucci). Da quel momento in poi, il bistrot è iniziato ad andare sempre peggio, con tutte le conseguenze che sappiamo e a cui abbiamo assistito nelle recenti puntate della soap.

Ora però cambia qualcosa, perché in molti personaggi legati al Vulcano inizierà a farsi sempre più strada la convinzione che possa essere Alberto Palladini (Maurizio Aiello) il “regista occulto” di quanto accaduto: tale ipotesi ha obiettivamente una sua ragion d’essere, visto che proprio Alberto è interessato a rilevare una parte del ristorante e magari poteva fargli comodo che lo stesso si deprezzasse prima del suo provvidenziale intervento…

Trame Un posto al sole: tutti contro Alberto, ma Silvia…

Comunque sia, sta per succedere una cosa davvero strana: da qui a una settimana, Rossella (Giorgia Gianetiempo) intuirà che le recensioni che più hanno danneggiato il Vulcano hanno tutte lo stesso stile: insomma c’è di mezzo un account fake dietro il quale si nasconde un sabotatore non casuale!

Nunzio e Diego (Francesco Vitiello) saranno a quel punto sempre più convinti che sia Alberto colui che ha manovrato l’intera questione e faranno di tutto per impedire in extremis la firma dell’accordo teso a ufficializzare la società tra Palladini e Silvia.

Quest’ultima, intanto, farà capire a chi le sta intorno che tutte le accuse verso Alberto non sono supportate da prove e così Rossella penserà di cercare velocemente un modo per scoprire il pc che ha fatto da origine ai messaggi destabilizzanti. Sorprese in arrivo? Seguici su Instagram.