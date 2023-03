Uomini e donne: Desdemona se ne va? | Anticipazioni

Non ci sarà solo la lite che vedrà come protagonista Nicole Santinelli e Roberta Di Padua nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Il talk show dei sentimenti di Canale 5, infatti, farà registrare diverse dinamiche interessanti, in particolare per quanto riguarda il trono over dove al momento le luci dei riflettori sono puntate sul cavaliere Ivan.

L’uomo infatti, dopo il corteggiamento andato a vuoto nei confronti di Tina Cipollari, è stato costretto a ripiegare su Desdemona Balzano, ma su quest’ultima piomberanno a breve diverse scottanti accuse causate da una segnalazione che arriverà a Maria De Filippi e che metterà in discussione la permanenza nel programma della donna.

In ogni caso, Desdemona continuerà a uscire con Ivan, che, nel frattempo, diventerà l’unico pretendente della Balzano dopo che lei deciderà di chiudere la conoscenza con Giuseppe (non essendo riuscita a superare un blocco psicologico che a suo dire le impediva di avvicinarsi a lui).

Non mancherà l'intervento piccato di Armando Incarnato, che avrà da ridire sugli atteggiamenti di Desdemona, sempre più a un passo dall'abbandonare la trasmissione…