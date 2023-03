Uomini e donne: Armando si vedrà accusato di… | Anticipazioni trono over

Ultimamente il nome di Armando Incarnato è sulla bocca di tutti a Uomini e Donne. Il corteggiatore partenopeo non ha infatti lesinato critiche ai diversi protagonisti della trasmissione ed è incappato spesso e volentieri in feroci critiche da parte dei colleghi di parterre e degli opinionisti, i quali più di una volta hanno redarguito il parrucchiere originario di Napoli.

Tutto comincerà quando Armando manderà a casa una ragazza che a breve vedremo scendere per lui in studio. Essendo finito sotto la lente di Gianni Sperti, l’Incarnato si vedrà accusare dall’opinionista di avere una donna fuori dal programma, illazione che verrà cavalcata anche dagli storiche nemiche Aurora Tropea e Paola Ruocco, le quali rincareranno la dose nei confronti del cavaliere.

Trovatosi sotto pressione, Armando uscirà dallo studio in preda alla rabbia per poter sfogare il suo nervosismo lontano dalle telecamere, non conscio che questo gesto avrebbe provocato ancor di più la stizza di Gianni; quest’ultimo lo rimprovererà facendogli notare che non può abbandonare una discussione di punto in bianco senza dare alcuna spiegazione.

A tali dure parole farà eco l’intervento di Maria De Filippi, che, pur avendo apprezzato poco l’atteggiamento di Armando, gli consigliera di non pensare agli attacchi dello studio e di calmarsi, onde evitare di esagerare nei confronti dei suoi delatori. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partite dalle 14.45. Seguici su Instagram.