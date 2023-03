Uomini e donne, Gemma e Silvio: lui le “ruba” un bacio, ma poi? | Anticipazioni over

Come abbiamo visto nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Gemma è attualmente alle prese con la conoscenza di Silvio Venturato, un arzillo settantunenne originario di Novara sceso in studio appositamente per corteggiare la Galgani.

L’uomo ha dimostrato fin da subito di essere intraprendente e senza peli sulla lingua, una caratteristica che, se da un lato ha attirato l’attenzione degli opinionisti, dall’altro ha infastidito non poco la dama piemontese. Gemma infatti, prossimamente, inizierà a mal sopportare il linguaggio un po’ troppo “pittoresco” del cavaliere, il quale chiederà clamorosamente alla Galgani qualcosa di “piuttosto particolare”…

Anticipazioni Uomini e donne: Gemma Galgani e Silvio Venturato, caratteri differenti

Insomma, tra i due c’è una netta differenza di caratteri, che non impedirà al Venturato di rubare un bacio alla dama. Quest’ultima, in ogni caso, inizierà a essere platealmente insofferente di fronte agli atteggiamenti forse un po’ esagerati di Silvio.

Come andrà a finire? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.