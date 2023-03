Uomini e donne: Gemma in difficoltà con… | Anticipazioni trono over

Sfilata in arrivo a Uomini e Donne, dove a breve le dame del parterre over si sfideranno a colpi di outfit sulla passerella più famosa di Canale 5. L’obiettivo delle partecipanti sarà quello di conquistare il proprio partner lasciandolo senza fiato, senza però rinunciare all’eleganza e alla sensualità. Chi sarà la corteggiatrice più votata dai cavalieri del dating show condotto da Maria De Filippi?

Occhio anche al trono classico, con Luca Daffrè che continuerà a conoscere le sue tante pretendenti, benché l’elevato numero di richieste lo costringerà a dover fare una cernita tra quelle che faranno il loro ingresso in studio. Dal canto suo, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi si dirà soddisfatto delle ragazze scese in studio fin qui per lui, rivelando di essersi fatto già una prima idea su che piega prenderà il suo percorso nel salotto di Canale 5.

Infine, spazio anche a Gemma Galgani, sempre più in difficoltà con Silvio Venturato. Quest’ultimo sarà accusato dalla dama piemontese di essere troppo colorito ed egocentrico, difetti che non piaceranno affatto alla settantatreenne, intenzionata a trovare nella trasmissione un uomo romantico e d’altri tempi. Per scoprire ulteriori dettagli, l’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset. Seguici su Instagram.