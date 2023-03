Uomini e donne: Gemma uscirà in lacrime dallo studio, ecco perché | Anticipazioni

Prossimamente a Uomini e Donne, la turbolenta frequentazione tra Gemma Galgani e Silvio Venturato continuerà, benché il rapporto tra i due sia sempre più travagliato e difficile. La dama piemontese, infatti, accuserà il proprio pretendente di usare un linguaggio troppo colorito, un difetto fattogli notare già in precedenza e che purtroppo il cavaliere non sembra riuscito a smussare.

Sarà a causa di questa cosa se le incomprensioni nella coppia aumenteranno a dismisura, portando Gemma ad allontanarsi drasticamente dall’uomo decidendo di non dormire insieme. Dal canto suo, Silvio rivelerà che, quando anche lui si allontana prendendo le distanze da Gemma, la donna torna nella sua orbita comportandosi in maniera diametralmente opposta a quella a cui il Venturato è solitamente abituato.

Non mancherà nemmeno il piccato intervento dell’opinionista Tina Cipollari, la quale farà notare a Gemma che lei nelle passate frequentazioni con uomini anche più giovani non si è mai posta problemi di questo tipo e che anzi era lei a cercare il contatto con i pretendenti.

Tali parole non faranno affatto piacere alla dama, che tra l'altro uscirà in lacrime dallo studio e tornerà solamente dopo la ritrattazione delle accuse da parte della Cipollari. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45.