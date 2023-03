Uomini e donne: Lavinia Mauro, scelta vicinissima

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne l’attenzione si concentrerà principalmente sul trono classico e, in particolare, sul percorso di Lavinia Mauro, che, come dichiarato da lei stessa ieri, si concluderà a breve data la volontà della donna di scegliere il compagno della sua vita nelle registrazioni del weekend.

Le luci dei riflettori si sposteranno dunque sui troni di Nicole Santinelli e Luca Daffrè, con quest’ultimo che può già essere considerato come uno dei tronisti più desiderati della storia del programma, grazie alle 1500 ragazze che hanno manifestato l’intenzione di corteggiarlo.

Per quanto riguarda il trono over invece, a breve per Riccardo Guarnieri scenderà in studio una nuova dama intenzionata a considerare. Per il cavaliere si tratterà della prima frequentazione seria dopo la fine della travagliata storia con Gloria Nicoletti, terminata a seguito di un lungo tira e molla nelle passate settimane. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45. Seguici su Instagram.