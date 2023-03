Uomini e donne: Luca Daffrè, con chi esce e chi elimina | Trono classico

Importanti novità per quanto riguarda il trono di Luca Daffrè, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi sbarcato a Uomini e Donne nella speranza di incontrare la donna della propria vita. Il giovane trentino, come vedremo, trascorrerà un’intera giornata in esterna con Alessandra, una pretendente molto avvenente con la quale il tronista instaurerà immediatamente un ottimo feeling.

Il Daffrè, con l’intenzione di conoscere più in fretta le numerose corteggiatrici del suo parterre, dichiarerà di essere uscito in settimana anche con Ilaria, con la quale però le cose non sono andate come sperato. Luca, infatti, accuserà la ragazza di essere stata troppo seriosa nel corso della loro uscita, facendo intendere come il carattere estremamente rigido della giovane abbia compromesso irrimediabilmente il loro primo appuntamento.

Parole dure che sapranno di sentenza per Ilaria, la quale verrà eliminata senza appello dal tronista, deciso a lasciare nel programma solamente le corteggiatrici più meritevoli. Avrà fatto la scelta giusta? In ogni caso, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45. Seguici su Instagram.