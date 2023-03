Uomini e donne: Luca Daffrè, tutte pazze per lui! | Trono classico

È destinato a infrangere tutti i record di Uomini e Donne: parliamo di Luca Daffrè, che da quando ha iniziato il proprio percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi ha ricevuto la chiamata di ben 1200 ragazze pronte a corteggiarlo.

Numeri da urlo che dimostrano la bontà della scelta della conduttrice, che ha deciso di puntare sull’ex naufrago dell’Isola dei Famosi per questa parte finale di stagione. E come vedremo, tra le mille e passa richieste recapitategli, Luca deciderà di far scendere in trasmissione, almeno per il momento, soltanto cinquanta pretendenti.

Nel frattempo, il Daffrè comincerà a conoscere più nel dettaglio le ragazze già presenti nel parterre, in modo tale da chiarirsi le idee in vista dei rinforzi femminili che arriveranno orientativamente nelle prossime registrazioni.

