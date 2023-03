Uomini e donne: Riccardo, una new entry vuole farlo innamorare di lei

A Uomini e donne, dopo le numerose vicissitudini che lo avevano visto al centro delle dinamiche dello studio fino a poche settimane fa, per il cavaliere del trono over Riccardo Guarnieri era arrivato il momento di prendersi una pausa e lasciare spazio ai colleghi di parterre.

Ciò è effettivamente avvenuto ma nei prossimi giorni lo “stand by” di Riccardo terminerà quando nel salotto più famoso della televisione italiana sbarcherà una nuova pretendente pronta a corteggiare il cavaliere originario di Taranto.

Come vedremo, si tratterà di Valentina, una ragazza di 31 anni arrivata in trasmissione con l’obiettivo di far innamorare Riccardo e lasciare insieme il talk show dei sentimenti di Mediaset!

Un proposito senza dubbio ambizioso visto il carattere spigoloso dell’uomo, il quale, in ogni caso, deciderà di trattenere la new entry per poter approfondire in esterna il proprio rapporto. Come andrà a finire? Per scoprirlo appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45. Seguici su Instagram.