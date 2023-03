Uomini e donne: la scelta di Federico Nicotera! | Anticipazioni

Nella giornata di ieri (7 marzo) è stata finalmente registrata la conclusione del lungo percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Il tronista, arrivato in trasmissione lo scorso settembre, era ormai rimasto con sole due pretendenti, Carola e Alice, che da qualche settimana aspettavano trepidanti il momento della scelta.

E la scelta, come riportano le anticipazioni, è arrivata dopo un lungo tira e molla e che ha visto Federico uscire dalla trasmissione insieme a Carola Carpanelli.

Eh sì, il giovane ingegnere romano ha rispettato i pronostici e in un modo decisamente molto originale ha rivelato tutto il suo amore alla corteggiatrice lombarda, con la quale adesso potrà cominciare una relazione lontano dalle luci dei riflettori.

Presenti in studio, nel giorno più importante per Federico, anche la madre e la sorella, che gli hanno dedicato una commovente lettera per fargli sentire tutto il loro appoggio.