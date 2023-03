Uomini e donne: scelta Federico Nicotera, ci siamo!

È il grande giorno per i milioni di telespettatori di Uomini e Donne. Nella puntata odierna andrà in scena la tanto attesa decisione di Federico Nicotera, l’apprezzato ingegnere romano che ha monopolizzato le attenzioni del trono classico nel corso degli ultimi mesi.

Alla presenza della sua famiglia, Federico sarà chiamato a fare la scelta più importante della sua vita tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani, entrambe eleganti ed emozionatissime in vista dell’appuntamento con il loro destino.

Come vedremo, dopo aver scelto il completo con l’ausilio di Lavinia Mauro, il giovane si presenterà in studio al cospetto delle due pretendenti, non prima però di aver omaggiato la padrona di casa Maria De Filippi con una confezione di caramelle e aver regalato alle due corteggiatrici un portafortuna in ricordo di questa singolare quanto indelebile esperienza.

Come già riportato in un nostro precedente post, la scelta del Nicotera ricadrà su Carola, con la quale alla fine ci sarà anche il bacio che da tanto tempo attendevano i fan. Per scoprire altri dettagli non resta che attendere la messa in onda della puntata di domani di Uomini e Donne, che vi aspetta dalle 14.45 su Canale 5.