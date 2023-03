Uomini e donne: sfilata maschile, sfilano anche Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato | Anticipazioni

Sarà tempo di sfilate a Uomini e Donne, che questo pomeriggio è tornato finalmente sui teleschermi dopo il lungo stop. Come ben ricorderanno i fedeli telespettatori del programma, non molte settimane fa dal pubblico in studio si era levata a gran voce la richiesta di far tornare a sfilare anche gli uomini, dopo che da ormai quasi un anno la passerella era diventata praticamente una prerogativa del parterre femminile.

Detto fatto: Maria De Filippi ha infatti dato il placet al ritorno del défilé maschile, che ha registrato subito non pochi momenti degni di nota che adesso vi racconteremo.

In primis, impossibile non menzionare la performance di Riccardo Guarnieri, il quale oltre a ad aver sfilato a petto nudo con una maschera da uomo tigre (che ha inevitabilmente impressionato in positivo le dame), ha mostrato un video di se stesso in palestra intento ad allenarsi, in modo da poter aumentare i consensi.

Di tutt'altra risma la sfilata di Armando Incarnato, che ha declamato alcuni versi in dialetto napoletano che hanno finito per emozionare diverse corteggiatrici. Secondo voi a chi sarà andata la palma del vincitore? Per scoprirlo, non resta che attendere la messa in onda di Uomini e Donne, che vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5.