Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il pubblico assisterà a un tentativo di ritorno di fiamma da parte di uno storico cavaliere del trono over.

Si tratta di Riccardo Guarnieri, che, dopo la fine della lunga e travagliata storia con Gloria Nicoletti e il due di picche rimediato da Cristina Tenuta, cercherà di riprovarci con Roberta Di Padua, che proprio nelle ultime registrazioni ha mandato a casa un corteggiatore sceso appositamente per lei.

Come vedremo, il Guarnieri proporrà alla donna di dargli un’altra chance, dopo i tentativi di relazione già tristemente naufragati negli scorsi anni. Benché pronto a tutto pur di riconquistare la Di Padua, Riccardo si vedrà recapitare dalla dama laziale un categorico rifiuto, motivato dai tentativi precedenti andati a vuoto che hanno lasciato in Roberta un brutto ricordo.

Sarà un punto definitivo o il pretendente pugliese tornerà ancora alla carica in futuro nei confronti della sua ex? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5.