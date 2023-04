Amici, anticipazioni serale 15 aprile 2023

La quinta puntata della ventiduesima edizione di Amici andrà in onda questa sera, in prima serata, su Canale 5. Condotto come sempre da Maria De Filippi, il talent è giunto al proprio giro di boa. Ma andiamo a scoprire insieme cosa succederà.

Inizierà la prima manche la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, la quale deciderà di scontrarsi con quella di Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini. A vincere sarà la prima e al ballottaggio per l’eliminazione finale andrà il cantante Cricca. Nella seconda manche vedremo protagonisti nuovamente gli stessi della prima, ma stavolta a perdere saranno i ragazzi capitanati da Zerbi e Celentano, infatti a rischio eliminazione vedremo il ballerino Ramon.

Infine, nella terza e ultima manche vedremo la sfida tra Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini, contro Raimondo Todaro ed Arisa. Quest’ultima perderà, e vedremo protagonisti al ballottaggio finale – accanto a Cricca e Ramon – la cantante Federica, allieva di Arisa.

A salvarsi sarà immediatamente Cricca, e di conseguenza l’eliminato di puntata sarà uno tra Ramon e Federica, lo sapremo al termine della messa in onda. Ospiti di puntata Francesco Cicchella e la cantante Clara. Questo dunque e molto altro è ciò che vedremo stasera sulla rete ammiraglia Mediaset.