Amici, anticipazioni serale 29 aprile 2023

Siamo oramai quasi giunti alle battute finali di questa ventiduesima edizione di Amici. Il talent, condotto da Maria De Filippi, è arrivato alla sua settima puntata del Serale; scopriamo cosa vedremo questa sera, alle 21.15 circa, su Canale 5.

Si inizierà dalla prima manche, che vedrà scontrarsi le squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi da un lato, e dall’altro Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini. A perdere sarà proprio quest’ultima, e infatti a rischio eliminazione andrà il cantante Cricca.

Nella seconda partita vedremo contrapposti i vincitori della prima (Zerbi-Celentano) contro Raimondo Todaro ed Arisa. Quest’ultima squadra vincerà la seconda manche, e infatti vedremo al ballottaggio il cantante Aaron. Protagonisti infine della terza manche saranno gli allievi di Todaro e Arisa, contro quelli di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo. Sarà Maddalena (della squadra di Lo – Cuccarini) a raggiungere Cricca ed Aaron al ballottaggio finale.

A salvarsi sin da subito sarà Maddalena, allieva di Emmanuel Lo; per questo motivo, l'eliminato di puntata sarà uno tra Aaron e Cricca, e scopriremo il nome al termine della messa in onda. Ospiti Emma Marrone ed Enrico Brignano. Questo e molto altro, dunque, è ciò che vedremo stasera, in prima serata, sulla rete ammiraglia Mediaset.