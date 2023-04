Amici: anticipazioni serale 8 aprile 2023

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il quarto appuntamento con il serale di Amici. Il talent, presentato da Maria De Filippi, è quasi arrivato alla metà del proprio percorso. Ma andiamo a scoprire insieme cosa succederà in questa circostanza.

Ad iniziare la prima manche, come da squadra sorteggiata, sarà quella capitanata da Emmanuel Lo e da Lorella Cuccarini, i quali andranno contro la compagine di Raimondo Todaro e Arisa. A perdere sarà proprio quest’ultima e infatti al ballottaggio finale andrà il ballerino Alessio. La seconda manche vedrà contrapposti Lo-Cuccarini, stavolta contro Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Diversamente dalla prima, perderà la squadra di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, per questo motivo a rischio eliminazione vedremo la cantante Angelina.

Nella terza ed ultima manche vedremo scontrarsi le squadre che saranno vincitori della seconda e quella capitanata da Arisa e Todaro. Saranno questi ultimi a perdere e a raggiungere Alessio e Angelina al ballottaggio finale ci sarà il ballerino Mattia.

La prima a salvarsi sarà Angelina, quindi l'eliminato di puntata sarà un ballerino tra Alessio e Mattia; scopriremo il nome al termine della puntata di stasera, che vedrà come ospiti l'attore comico Alessandro Siani e la cantante Annalisa. Questo e molto altro è ciò che vedremo dunque questa sera, alle 21.20 circa, sulla rete ammiraglia Mediaset.