Beautiful: Steffy apprende la verità su Brooke e Deacon | Trama 12 aprile 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 12 aprile 2023

Ridge (Thorsten Kaye) invita Deacon (Sean Kanan) a stare lontano da Brooke (Katherine Kelly Lang): è una maledizione per la Logan a cui capitano cose brutte ogni volta che Sharpe le gira intorno. Thomas (Matthew Atkinson) rivela a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che è Deacon l'uomo con cui Brooke si è baciata. Grace (Cassandra Creech) mette in chiaro a Carter (Lawrence Saint-Victor) che Paris (Diamond White) merita una persona come Zende (Delon De Metz) al proprio fianco e non lui.