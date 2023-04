Beautiful: Brooke Logan ora trema davvero! | Trama 15 aprile 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 15 aprile 2023

Grace mostra a Carter il suo disprezzo: è un uomo troppo grande per Paris, che tra l’altro ha ferito sua sorella Zoe e ha avuto una scappatella con la moglie del suo capo. Per la donna, sua figlia merita di meglio e così minaccia Carter di informare i Forrester del suo interesse per Paris se non si farà da parte. Zende intanto chiarisce a Paris che i suoi sentimenti non sono cambiati e successivamente Grace esorta il ragazzo a non demordere con sua figlia. Carter prepara una cena romantica per Paris.

Thomas e Steffy cercano di capire se quello che ha visto Douglas è veramente successo, ma serviranno loro prove concrete contro Brooke e così si rivolgono a Charlie. Brooke è tesa quando scopre che Ridge ha parlato con Deacon: il marito pensa sia perché teme che lo abbia informato della sua ricaduta, mentre la Logan ha paura che lo stilista possa scoprire quanto accaduto tra lei e Deacon.